Johnny de Mol keert nog niet terug in nieuw seizoen van talkshow HLF8

Johnny de Mol zal op 29 augustus nog niet zijn rentree maken als presentator van HLF8. De talkshow op SBS6 keert dan terug op televisie, maar een woordvoerder bevestigt vrijdag aan De Telegraaf dat De Mol voorlopig wegblijft. De presentator is door zijn ex-vriendin beschuldigd van mishandeling.

De Mol zal zijn werkzaamheden weer oppakken "zodra er meer duidelijkheid is in het proces", zegt de woordvoerder tegen de krant. Net als voor de zomerstop nemen Hélène Hendriks en Leonie ter Braak de presentatie over.