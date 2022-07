Programmamaker Sinan Can doet aangifte van bedreiging

Sinan Can gaat aangifte doen van bedreigingen aan zijn adres. De programmamaker zegt in De Telegraaf te overwegen te stoppen met zijn onderzoek naar moslimextremisten door de bedreigingen.

Door: onze entertainmentredactie

Can onderzoekt sinds vijf jaar de wereld van moslimextremisten. De documentairemaker was enige agressie in zijn werk gewend, maar vindt de doodsbedreigingen en intimidaties te ver gaan. Nadat Can in Londen door een aantal salafisten werd herkend, besloot hij aangifte te doen.

De 44-jarige Can werkt al negentien jaar in de journalistiek en agressie van kijkers is hem niet vreemd. Zo leverde zijn serie over de Armeense genocide boze reacties op. Can werd onder andere "landverrader" genoemd.

Sinds 2017 richt hij zich in zijn onderzoek op jihadbruiden, Syriëgangers en fanatieke moslims, zoals in zijn documentaire In het spoor van IS (2017). Volgens Can zijn de bedreigingen sindsdien explicieter geworden. "Ze vragen rond waar ik woon en zoeken informatie over mijn familie. Ze laten me weten hoe ik gestraft ga worden en wat er gebeurt met mensen van wie ik hou."

Wie er precies achter de bedreigingen zit, is niet duidelijk. Wel is bekend dat ex-Eindhovenaar Dadi M. wrok koestert jegens Can. Dadi M. werd na een interview met Can gescheiden van zijn vrouw Xaviera S. en uitgezet. Hij zou tegen Can hebben gezegd dat hij "sowieso naar Nederland komt, linksom of rechtsom".

Can won met zijn documentaires tweemaal de Tegel, de hoogste journalistieke prijs in Nederland. Er ontstond met name veel commotie na zijn series De verloren kinderen van het kalifaat (2018), De Lokroep, Staatsvijand nr. 1 (2020) en Retour Kalifaat (2021).

