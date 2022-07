Frequenties moeten geveild: radiolandschap ziet er straks mogelijk heel anders uit

KINK heeft een bodemprocedure rond de verlenging van FM-frequenties gewonnen. Daardoor volgt er voor 1 september 2023 een veiling van de radiofrequenties voor de komende jaren. Dat kan grote gevolgen hebben voor het huidige radiolandschap.

Het ministerie van Economische Zaken had een noodverlenging afgekondigd voor commerciële radiozenders die nu op de FM uitzenden Dat deed het ministerie vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de radioadvertentiemarkt. De FM-frequenties zouden daarmee per 1 september 2022 voor drie jaar verlengd worden.



Algemeen directeur Jan Hoogesteijn van KINK laat weten "enorm blij" te zijn met de uitspraak. "De noodverlenging van drie jaar was een ongekende en niet te verdedigen afscherming van de radiomarkt. KINK is een serieuze nieuwkomer en kijkt uit naar verdere mededelingen over hoe de overheid de herverdeling gaat vormgeven. We gaan uit van een open en transparante verdeelmethode waarbij het geluid van KINK een eerlijke kans krijgt op distributie via FM."