Iraanse filmmaker alsnog zes jaar gevangenis in voor 'maken van propaganda'

De Iraanse filmmaker Jafar Panahi, die vorige week werd opgepakt in Teheran, moet de zes jaar celstraf waartoe hij in 2010 werd veroordeeld alsnog uitzitten. Hij is naar de Evingevangenis in de Iraanse hoofdstad gebracht, zei een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Justitie dinsdag.

Door: onze entertainmentredactie

De 62-jarige Panahi werd gearresteerd toen hij naar Teheran ging voor een rechtszaak van zijn collega Mohammad Rasoulof.

Rasoulof werd eerder deze maand aangehouden voor drie gevallen van opruiing tegen de staat rond zijn film A Man of Integrity. Hij kan mogelijk op meer aanklachten rekenen. Ook cineast Mostafa Al Ahmad werd opgepakt.

Zowel Rasoulof als Panahi werd eind 2010 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf vanwege "het maken van propaganda tegen de Islamitische Republiek".

Rasoulofs veroordeling werd in 2011 teruggebracht tot een jaar, die van Panahi bleef staan op zes jaar. Panahi hoefde de cel niet in, maar kreeg wel huisarrest. Hij mocht Iran niet verlaten en ook geen films maken.

Panahi won in 2015 de Gouden Beer op het festival van Berlijn, Rasoulof in 2020. Beiden zijn sinds jaren verbonden aan het International Film Festival Rotterdam (IFFR).

Wat gebeurde er de afgelopen weken met de Iraanse filmmakers? Anderhalve week geleden werd zowel Mohammad Rasoulof als Mostafa Al Ahmad gearresteerd. Dit gebeurde vanwege opruiing tegen de staat, een thema dat voorkomt in de films die zij maken.

Het is niet bekend waar Al Ahmad zich bevindt. Rasoulof zit momenteel in de gevangenis in afwachting van zijn proces.

Een paar dagen later werd regisseur Jafar Panahi gearresteerd. Hij ging bij het openbaar ministerie in Teheran verhaal halen over de situatie van Rasoulof. Waarom hij precies is opgepakt, is niet bekend.

Aanbevolen artikelen