Oud-presentatrice Cilly Dartell heeft corona, chemokuur uitgesteld

Cilly Dartell is maandag niet begonnen aan een nieuwe ronde chemotherapie. De voormalig Hart van Nederland-presentatrice (64) is besmet met het coronavirus. Daarom is de behandeling uitgesteld, schrijft ze maandag op Instagram.

Door: onze entertainmentredactie

"Tweeënhalf jaar buiten de deur weten te houden en nu zal ik er toch aan moeten geloven. Dus m'n chemo/immuno wordt uitgesteld", aldus Dartell. Ze heeft weinig klachten. "Beetje keelpijn en verkouden, that's it. Kan ik wel hebben nu ik me zo sterk voel. Let's goooo."

De oud-presentatrice, die al een aantal jaren kampt met longkanker, vertelde vorige week aan RTL Boulevard al dat ze vanaf maandag weer chemotherapie zou krijgen. Daar zag ze tegenop, maar ze had ook vertrouwen in de behandeling. "Ik ga ervan uit dat ik me sterk voel, dat ik het allemaal wel trek."

Aanbevolen artikelen