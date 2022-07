Netflix en HBO hoeven minder Nederlandse producties te maken

Streamingdiensten als Netflix, HBO en Videoland moeten minstens 4,5 procent van hun jaaromzet investeren in Nederlandse producties. Eerder werd gesproken van een investeringspercentage van 6 procent. Maar in het wetsvoorstel dat Gunay Uslu (Cultuur en Media) maandag naar de Tweede Kamer stuurde, wordt duidelijk dat dit percentage is verlaagd.

De verplichting moet ervoor zorgen dat Nederlandse films, series en documentaires zichtbaarder worden.

Dit geldt voor alle streamingdiensten met een omzet van 30 miljoen euro of meer. Naar alle verwachting zal de wet vanaf 1 januari 2023 in werking treden. Na dit jaar wordt gekeken wat de jaaromzet is van de streamingdienst in Nederland en zal er vanaf 2024 verplicht geïnvesteerd moeten worden. Dit kan dus gelden voor alle grote streamingdiensten, zoals Netflix, Videoland, HBO Max, Disney+, Amazon Prime en Viaplay.

"Streamingdiensten zijn steeds populairder en het aanbod van buitenlandse films, series en documentaires groeit", zegt Uslu. "Dat mag niet ten koste gaan van Nederlandse verhalen. Met dit wetsvoorstel zeggen we: heb je als streamingdienst succes op de Nederlandse markt, dan moet je ook bijdragen aan het Nederlandse aanbod."

De overheid stimuleert momenteel de productie van Nederlandse films met een subsidie van 11,5 miljoen euro voor series die relatief duur zijn om te maken. Ook zijn er wat andere subsidies beschikbaar, bijvoorbeeld voor onafhankelijke producties die geen steun krijgen van het Filmfonds.

Eerder meldde NU.nl al dat dit wetsvoorstel eraan zou komen. Het is een opvolging van de plannen die de vorige cultuurminister Ingrid van Engelshoven in 2019 aankondigde. Toen werd er nog gesproken van een verplicht investeringspercentage van 6 procent.

Streamingdiensten zijn al volop bezig met het ontwikkelen van Nederlandse producties. Alleen HBO Max liet onlangs weten hier geen concrete plannen (meer) voor te hebben.

