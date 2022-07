Geen streep door Vierdaagse-programmering

Omroepen die verslag gaan doen over de Nijmeegse Vierdaagse houden dinsdag vrijwel aan dezelfde programmering vast. Wel hebben ze soms de inhoud van de programma's moeten aanpassen. Dat laten meerdere omroepen maandag desgevraagd aan het ANP weten.

De Nijmeegse Vierdaagse zou eigenlijk dinsdag starten, maar vanwege de verwachte hitte in het wandelgebied is ervoor gekozen deze dag te annuleren. De nu driedaagse wandeltocht vindt van woensdag tot en met vrijdag plaats.

De KRO-NCRV heeft besloten Het gevoel van de Vierdaagse, het programma waarin Fons de Poel verslag doet van het wandelevenement, dinsdag gewoon uit te zenden. Wel wordt de inhoud gewijzigd. "We doen drie dagen verslag van de loopdag en doen morgen een terugblik en een vooruitblik", meldt een woordvoerster.

Radio 2 zou al vanaf dinsdagochtend aandacht besteden aan de Nijmeegse Vierdaagse in de ochtendshow Jan-Willem Start Op. Maar omdat de Vierdaagse dinsdag is afgelast, wordt deze dag een reguliere uitzending van het programma gemaakt vanuit Hilversum.

Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijk in de Vegte en Frank van 't Hof lopen vanaf woensdag mee met de Vierdaagse. Tijdens de wandeling doen ze live verslag van hun tocht.

SBS gaat ook berichten over de Vierdaagse. Hart van Nederland zal dinsdagochtend beelden uitzenden van een groep mensen die de tocht toch al vanaf dinsdagnacht gaat lopen, buiten het officiële programma om.

Geen radio op Vierdaagseplein

Omroep Gelderland, die zoals gewoonlijk veel aandacht besteedt aan de wandeltocht, heeft ervoor gekozen de programmering dinsdag gewoon in stand te houden. "We hebben evenveel mensen op pad, alleen moeten we een andere insteek bedenken." Zo gaan de verslaggevers langs bij horecaondernemers, die dinsdag veel bezoekers en dus inkomsten mislopen door het besluit. "We moeten op zoek naar andere verhalen."

Ook het 4Daagse Journaal wordt gewoon van maandag tot en met vrijdag uitgezonden op TV Gelderland. Wel is ervoor gekozen om dinsdag niet vanaf het Vierdaagseplein radio te maken. "Daarvoor vinden we het te heet." Bovendien is er "minder reuring" op het plein, doordat de Vierdaagse pas een dag later begint. "Daarvoor ben je toch op locatie."

Voor 1Limburg verandert er weinig, laat een zegsman weten. "We pakken het dit jaar sowieso niet zo groots aan als andere jaren. Op het moment dat de stoet door Noord-Limburg trekt, besteden we er aandacht aan, maar verder maken we geen dagelijkse verslagen. Hooguit updates met lopers." Het wegvallen van de dinsdag in de Vierdaagse is voor de omroep dan ook "niet ingrijpend". "Er valt bij ons geen gat in de programmering."

