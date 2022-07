Ruim duizend mensen leveren bijdrage aan monument Peter R. de Vries

Voor het herdenkingsmonument voor Peter R. de Vries hebben in totaal 1.023 mensen input geleverd bij de gemeente Amsterdam. Tot en met zondag kon iedereen woorden en waarden die zij met de vorig jaar gedode misdaadverslaggever associëren achterlaten op een speciale website.

Deze woorden dienen als inspiratie voor het monument dat op het Leidseplein in Amsterdam komt. Daar is de oude studio van RTL Boulevard gevestigd en het is in de buurt van de straat waar De Vries in de zomer van 2021 werd neergeschoten. Hij overleed op 15 juli vorig jaar aan zijn verwondingen.