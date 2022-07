Diversiteit in Nederlandse tv en film voor het eerst op grote schaal onderzocht

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) gaat voor de eerste keer op grote schaal onderzoeken hoe het ervoor staat met diversiteit en inclusiviteit in de Nederlandse film- en televisiewereld. Dit maakten het ministerie, het Nederlands Filmfestival (NFF) en de Dutch Academy for Film (DAFF) maandag bekend.

Het is het eerste grote onderzoek naar dit onderwerp in de sector. In de toekomst moet er regelmatig vervolgonderzoek plaatsvinden naar diversiteit en inclusiviteit in de Nederlandse film- en televisiewereld.