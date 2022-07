Ruim 1,6 miljoen mensen zien Nederland kwartfinales EK voetbal bereiken

De winst van Nederland op Zwitserland op het EK voetbal is zondagavond door ruim 1,6 miljoen mensen gezien. De wedstrijd was daarmee na het NOS Journaal van 20.00 uur de best bekeken uitzending van de dag.

Door: onze entertainmentredactie

Door de 4-1-overwinning bereikte het Nederlands elftal de tweede plaats in de poule. Zweden eindigde als eerste. Nederland treft Frankrijk in de kwartfinales. Deze wedstrijd vindt zaterdag plaats.

De wedstrijd tegen Zwitserland werd minder goed bekeken dan de eerste twee wedstrijden die Nederland speelde. Het gelijkspel tegen Zweden en de overwinning op Portugal werden beide door bijna twee miljoen kijkers gezien.

Dagtopvijf van zondag 17 juli 1, NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.482.000 kijkers

2, EK voetbal Zwitserland-Nederland (NPO1) - 1.638.000 kijkers

3. De Avondetappe (NPO1) - 987.000 kijkers

4. EK voetbal nabeschouwing (NPO1) - 949.000 kijkers

5. Wielrennen Tour de France (NPO1) - 729.000 kijkers

