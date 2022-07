Klacht bij NPO over 'eenzijdig beeld' bezetting in Het verhaal van Nederland

De stichting Jacoba van Tongeren heeft een klacht ingediend bij de ombudsman van de NPO over de laatste aflevering van het NTR-programma Het verhaal van Nederland. In de aflevering werden de bezetting en bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog besproken.

Door: onze entertainmentredactie

In mei tekende de stichting protest aan bij de NTR, omdat "de rol van het verzet wordt geminimaliseerd en gebagatelliseerd en er een zeer onevenwichtig en eenzijdig beeld van de bezetting wordt getoond". Daar gaf de NTR geen gehoor aan, waarop de stichting besloot naar de ombudsman te stappen.

De laatste aflevering van de succesvolle geschiedenisreeks die op 13 april te zien was op NPO2 heette Bevrijders en bezetters. De aflevering ging over hoe het Nederland verging tijdens en vlak na de Duitse bezetting in de jaren veertig.

Presentator Daan Schuurmans stelde daarin onder meer dat "het verzet weer snel uitdoofde" en dat "slechts een enkeling in actie durfde te komen".

Paul van Tongeren, bestuursvoorzitter van de stichting Jacoba van Tongeren en nazaat van de bekende verzetsstrijder Jacoba van Tongeren, noemt dat beeld "apert onjuist". Bovendien was de aflevering volgens hem "een klap in het gezicht van alle Nederlanders die hun leven waagden voor de vrijheid in hun strijd tegen onrecht en onderdrukking".

Hij vroeg de omroep daarom, mede namens inmiddels tientallen nazaten van bekende en minder bekende verzetsstrijders, de aflevering aan te passen.

Besluit over in behandeling nemen klacht

Margo Smit, de ombudsman van de NPO, bevestigt dat de klacht is binnengekomen, maar kan er verder geen uitspraken over doen. Eerst moet er een besluit worden genomen over het in behandeling nemen van de klacht.

De NTR liet in mei aan het ANP weten "de kritiek van de stichting uiteraard serieus" te nemen. "We zullen er goed naar kijken en er later op terugkomen", aldus een woordvoerder destijds.

Aanbevolen artikelen