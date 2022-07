Zendermanager 3FM over commotie 3voor12: 'Speelt niks geks achter de schermen'

De aankondiging van NPO 3FM om 3voor12 per 1 januari 2023 van de radio te halen, is een schok voor de fans. Toch speelt er niks geks, zegt zendermanager Menno de Boer in gesprek met NU.nl. "Het proces, zoals dat nu heeft plaatsgevonden, is uitvoerig besproken met de VPRO en bovendien vrij gangbaar."

Door: Esther Villerius

De keuze om 3voor12 van de radio te halen, is volgens De Boer definitief. De ophef die naar aanleiding van de beslissing volgde, verandert daar niets aan. De zendermanager begrijpt de hoog opgelopen emoties, maar benadrukt dat de procedure normaal is verlopen. Het besluit kon volgens hem niet als grote verrassing komen.

Het overleg over de toekomst van 3voor12 is in volle gang. Er wordt gesproken over het uitbreiden van de online mogelijkheden van het radioprogramma, dat van de omroep VPRO is. Het programma dat in de plaats van 3voor12 komt, is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het om een radioprogramma van omroep PowNed gaat, zegt De Boer tegen NU.nl.

Radio-dj Sagid Carter liet donderdag weten bij 3voor12 te stoppen. Daarover zei ze: "Wat ik nu nodig heb, is niet meer hier radio maken. Ik vind het pijnlijk, ik heb het programma met heel veel plezier gemaakt de afgelopen tweeënhalf jaar. Maar als het niet meer goed voelt, moet je stoppen." De Boer steunt haar keuze en heeft nog geen concrete plannen om haar te vervangen.

Nieuw 3FM moet positiever

Twee maanden geleden werd bekend dat alle omroepen opnieuw konden intekenen op de verschillende tijdslots op de zender. Daarvoor moesten plannen ingediend worden. Met de nieuwe koers als uitgangspunt besloot De Boer om 3voor12 van de radio te halen. Het radioprogramma liep niet soepel genoeg over in de andere radioprogramma's die eromheen gepland staan. De VPRO overweegt een bezwaarprocedure te starten.

Het gaat al geruime tijd slecht met NPO3FM. In mei werd gesproken over de nieuwe koers die de zender moet varen. Radio-expert Evert Bronkhorst van mediabureau Abovo verwachtte toen dat de zender "alles gaat omgooien". Er was destijds nog veel onduidelijk.

De nieuwe koers van 3FM is inmiddels bepaald. Volgens De Boer moet de zender "positiever worden, meer levenslust uitstralen en het avontuur centraler stellen." Deze koers wil de zender als rode draad door de dagprogrammering heen trekken.

