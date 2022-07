Waarom er onderzoek wordt gedaan naar het (te?) hoge salaris van Jeroen Pauw

Er is veel reuring om het salaris van Jeroen Pauw: hij zou via een speciale constructie meer hebben verdiend dan is toegestaan. Daarom wordt daar nu onderzoek naar gedaan. Maar waarom heeft de publieke omroep eigenlijk een maximum ingesteld voor de verdiensten van zijn presentatoren?

Door: Danja Koeleman

Presentatoren van de publieke omroep mogen niet meer verdienen dan een minister (de zogeheten balkenendenorm). Dat werd in 2009 bepaald door toenmalig minister Ronald Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Er was toen veel discussie over de hoogte van hun salaris.

De NPO stelde vervolgens het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO) op. Daarin staat wat het maximumsalaris van een presentator mag zijn. Voor maximaal acht presentatoren mocht een uitzondering worden gemaakt. Zij moesten dan wel iets unieks toevoegen aan de zender. In 2017 werd dit afgeschaft.

Het maximale salaris in het BPPO wordt sinds 2017 vastgesteld door de Wet normering van topinkomens (WNT) in (semi)publieke instellingen. Hier valt de publieke omroep ook onder. In 2022 is dat 216.000 euro per jaar.

De hoogte hiervan kan verschillen vanwege inflatie. De publieke omroep stelt alleen het kader vast waar de verschillende omroepen zich aan moeten houden. Hierin staat naast het maximale salaris ook informatie over bijvoorbeeld de schalen. Over de hoogte van het maximale salaris heeft de NPO geen inspraak. Dat wordt bepaald in de politiek.

De omroepen waar de presentatoren voor werken (zoals BNNVARA of AVROTROS) zijn verantwoordelijk voor de salarissen en moeten zich dus houden aan de kaders. Zij gaan over de arbeidscontracten van hun personeel. Toen het kader net was opgesteld, bleven bestaande contracten waarin stond dat iemand bijvoorbeeld 600.000 euro per jaar verdiende (meer dan de balkenendenorm) nog wel geldig. Maar dat zou veranderen wanneer een contract vernieuwd wordt, wat doorgaans om de vijf jaar gebeurt.

Dat had bijvoorbeeld grote gevolgen voor de verdiensten van Matthijs van Nieuwkerk. In de zomer van 2020 zou zijn contract vernieuwd worden. Maar hij mocht daarbij niet meer verdienen dan het maximale salaris uit het beloningskader. Dat jaar was dat 194.000 euro. Daarmee zou hij per jaar ruim anderhalve ton minder verdienen.

Dat leidde tot onvrede van zijn werkgever BNNVARA, want die vond dat salaris voor Van Nieuwkerk te laag. Zijn populaire talkshow De Wereld Draait Door leverde goedgevulde en ruim betaalde reclameblokken op: iedereen wilde zijn commercial vertonen rond de kijkcijferhit. Hij diende bezwaar in, maar dat werd afgewezen: voor Van Nieuwkerk werd geen uitzondering gemaakt.

Ook bij de salarisconstructie van Matthijs van Nieuwkerk plaatsten mensen hun vraagtekens.

De discussie laaide nog verder op toen bekend werd dat Van Nieuwkerk College Tour ging presenteren. Hij zou het interviewprogramma alleen willen presenteren als productiebedrijf MediaLane het mocht maken. Die zou hem niet betalen als presentator maar als formatontwikkelaar, waardoor Van Nieuwkerk boven de balkenendenorm uit kon komen. Zijn werkgever BNNVARA ontkende dat dit het geval was.

Er werden ook Kamervragen gesteld naar aanleiding van een speciale constructie rond Jeroen Pauw en zijn programma's. Eind 2019 liet hij weten te stoppen met zijn show Pauw. Dat zou volgens NRC komen omdat zijn werkgever BNNVARA een nieuw salarisvoorstel had afgekeurd. Hierin werd Pauws nieuwe contract gekoppeld aan een hogere vergoeding voor zijn productiebedrijf TVBV en een verplichting om meer programma's van het bedrijf af te nemen. De extra omzet zou boven op het salaris van Pauw komen dat hij kreeg van BNNVARA.

Het is toegestaan dat het productiebedrijf van een presentator wordt ingeschakeld, maar de deal werd toch afgewezen. De totale vergoeding zou boven het maximum uitkomen. Pauw vertrok, maar TVBV maakt wel Op1, de opvolger van Pauw.

Volgens de presentator had zijn vertrek als presentator niet te maken met het afgewezen voorstel, dat zou hij al eerder hebben bedacht. "Ik ben altijd betaald volgens of onder de daarvoor geldende norm", liet Pauw weten.

Dit verhaal kwam donderdag weer in het nieuws: de publieke omroep heeft het Commissariaat van de Media gevraagd om als onafhankelijke partij onderzoek te doen en eens goed te kijken naar het beloningskader dat de NPO heeft opgesteld. De casus rond Pauw zal hier onderdeel van zijn. In antwoord op Kamervragen zei minister Arie Slob (Media) in 2020 al dat er meer transparantie en helderheid nodig is over de contractuele afspraken tussen omroepen en productiebedrijven. Het Commissariaat brengt binnenkort meer informatie naar buiten over zijn onderzoek.

