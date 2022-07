Ruim 1,2 miljoen mensen zien 22-jarige Brit Tour-etappe winnen

Ruim 1,2 miljoen mensen hebben de 22-jarige Brit Tom Pidcock donderdag een etappe van de Tour de France zien winnen, aldus Stichting KijkOnderzoek. Daarmee belandt de NPO1-registratie op de vijfde plaats in de lijst van best bekeken programma's van de dag.

Pidcock is de jongste winnaar ooit op de mythische berg Alpe d'Huez. "Dit was niet slecht", reageerde hij na de finish met een brede glimlach. "Zelfs als ik vanaf nu alle dagen word gelost, dan maakt me dat niets uit. Ik win hier gewoon een etappe in mijn allereerste Tour."