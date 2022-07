Sagid Carter stopt als radio-dj voor 3voor12 en 3FM

Sagid Carter stopt per 30 augustus als presentator van 3voor12 op NPO 3FM, maakte ze donderdag bekend in haar radioprogramma.

"Dit is een hele moeilijke periode bij 3FM. Ik heb er heel veel over nagedacht: wat heb ik nodig? Wat ik nu nodig heb, is niet meer hier radio maken. Ik vind het pijnlijk, ik heb het programma met heel veel plezier gemaakt de afgelopen 2,5 jaar. Maar als het niet meer goed voelt, moet je stoppen", zegt Carter.