Journalist Fréderike Geerdink terug in Nederland na uitzetting uit Irak

De Nederlandse journalist Fréderike Geerdink is terug in Nederland nadat ze woensdag de Koerdische Autonome Regio in Irak was uitgezet . Ze stond op het punt om de grens met Syrië over te steken voor een reportage voor De Groene Amsterdammer, toen ze door de politie naar het vliegveld in de Iraakse stad Erbil werd gebracht.

Geerdink kreeg niet te horen waarom ze de regio werd uitgezet. "Er is mij niks verteld. Alle politiemannen zeiden dat ze van niks wisten." Zelf denkt ze dat ze is uitgezet omdat ze "persona non grata" is - iemand die vanwege haar "scherpe pen" niet welkom is. "Erdogans arm is lang", twitterde ze daar eerder over.

De Koerdische regio waar ze is uitgezet staat steeds meer onder Turkse invloed, zegt de journalist. "Daardoor wordt de persvrijheid er steeds slechter. Buitenlandse journalisten werden bijvoorbeeld nooit uitgezet, en ik nu wel." De Nederlandse consul-generaal in Erbil, Hans Akerboom, had nauw contact met de journalist en kwam naar het vliegveld om haar te ondersteunen.

Geerdink werkt voor verschillende Nederlandse media en ze schrijft vaak over Koerdistan. In 2015 werd ze aangehouden in Turkije omdat ze ervan verdacht werd propaganda te verspreiden voor de PKK, een Koerdische organisatie die ook op de terreurlijst van de Europese Unie staat. Ze werd vrijgesproken. Later dat jaar zat ze een aantal dagen vast omdat ze in verboden gebied zou zijn geweest. Uiteindelijk is ze Turkije uitgezet. Daarna ging ze naar Irak en Syrië. In 2018 verscheen haar recentste boek: Dit vuur dooft nooit: Een jaar bij de PKK.

"Het is mijn tweede uitzetting en ik heb weer aan den lijve ondervonden wat een treurnis het daar is. Ik zit hier nu weer thuis op de bank, en dat voelt wel een beetje raar. Met mij gaat het uiteindelijk wel weer oké, maar ik word hier wel journalistiek strijdbaar van."

