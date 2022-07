Pauw: 'Altijd aan loonregels voldaan, talkshow stopte niet om zakelijk geschil'

Pauw is naar eigen zeggen altijd betaald volgens of onder de daarvoor geldende norm. Donderdag meldde BNR dat zijn zaakwaarnemer in 2019 eiste dat de NPO zou garanderen programma's af te nemen bij Pauws productiebedrijf TVBV. Dat zou hem indirect een hoger salaris opleveren.

Pauw laat in reactie aan het ANP weten dat hij "in de besproken periode geen aandeelhouder van TVBV was, geen directiefunctie had en niet betrokken of verantwoordelijk was voor de zakelijke koers van TVBV". Volgens ANP was hij wel inhoudelijk bij het bedrijf betrokken. Pauw bedenkt programma's, begeleidt redacties en coacht presentatoren en krijgt hiervoor betaald, aldus het persbureau.