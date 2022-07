NPO wil onderzoek naar salarisvoorstel dat Pauw meer dan toegestaan zou betalen

NPO-voorzitter Frederieke Leeflang heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) gevraagd onderzoek te doen naar een salarisvoorstel van Jeroen Pauw bij BNNVARA. In dat gesprek in 2019 eiste de zaakwaarnemer van Pauw dat de publieke omroep zou garanderen programma's af te nemen van Pauws productiebedrijf TVBV. Dat zou de presentator indirect een hoger salaris opleveren. Die eis werd afgewezen, maar vervolgens werd TVBV via een andere omroep (Omroep MAX) toch ingehuurd om Op1 te maken.

Door: onze entertainmentredactie

Dat bevestigt een woordvoerder van de NPO donderdag aan het ANP na berichtgeving van BNR. De nieuwsomroep zegt een vertrouwelijke mail in bezit te hebben met daarin het salarisvoorstel, opgesteld door de zaakwaarnemer van Pauw. Daarin stelt de zaakwaarnemer dat Pauw tegen de hoogst mogelijke beloning doorgaat met zijn in 2019 gestopte talkshow Pauw. Ook wilde de zaakwaarnemer een afnamegarantie van het productiebedrijf TVBV, waar de presentator op dat moment directeur van was.

Deze constructie zou ertoe leiden dat Pauw meer ging verdienen dan wettelijk is toegestaan voor presentatoren van de publieke omroep (vastgesteld in het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO)). Uiteindelijk wees de omroep het voorstel af en werd er een streep gehaald door talkshow Pauw. TVBV kreeg wel alsnog de productieopdracht voor de dagelijkse talkshow Op1.

Dat werd in 2020 al bekend door een publicatie in NRC. Daarop werden Kamervragen gesteld, ook in relatie tot de totstandkoming van Op1. Volgens een woordvoerder van de NPO werd in antwoord hierop duidelijk gemaakt dat er was gehandeld op basis van het beloningskader.

"De vragen en stellingen die BNR nu heeft voorgelegd, hebben betrekking op het BPPO en vooral op de totstandkoming van de talkshow Op1, die door meerdere omroepen wordt gemaakt", aldus de NPO-woordvoerder.

Pauw zegt niet precies te weten wat in onderhandelingen besproken is

Het CvdM, een onafhankelijke partij, liet onlangs weten onderzoek te doen naar hoe het beloningskader voor presentatoren in de praktijk werkt. De casus rond Op1 en Pauw gaat hier op verzoek van de NPO onderdeel van zijn. In het verleden zou er ook al sprake zijn geweest van een soortgelijke constructie voor Matthijs van Nieuwkerk.

Pauw weet niet precies wat er is besproken in de onderhandelingen, zegt hij tegenover BNR-journalist Ton F. van Dijk in een reactie. "Maar ik weet zeker dat er NOOIT een koppeling is gemaakt tussen het al dan niet continueren van een dagelijkse talkshow en een deal voor TVBV", schrijft de presentator in een door Van Dijk gedeeld appbericht. "Omdat zoiets altijd met mij besproken zou zijn."

Aanbevolen artikelen