3FM haalt 3voor12 in 2023 van de radio, VPRO denkt aan bezwaarprocedure

Het radioprogramma 3voor12 is vanaf 1 januari 2023 niet meer te horen op NPO 3FM. De VPRO meldt dat dit te lezen is in het plaatsingsbesluit van de raad van bestuur van de NPO. De omroep is het niet eens met de keuze en overweegt een bezwaarprocedure te starten.

Door: onze entertainmentredactie

De VPRO zegt verbijsterd te zijn door het besluit om het programma van de radio te halen. De omroep kan zich niet vinden in de motivering ervan.

"De omroep voelt zich daarin gesterkt door brede steun voor 3voor12 uit de muzieksector, van festivals, muzikanten, podia, platenlabels en sectororganisaties die het belang van 3voor12 voor het muziekklimaat in Nederland de afgelopen weken bekrachtigden", is te lezen op het online platform van 3voor12.

De VPRO denkt eraan het besluit volgens de interne NPO-bezwaarprocedure aan te vechten. De omroep beschouwt een radioprogramma als een essentieel onderdeel van het platform 3voor12. Tegelijkertijd wil de omroep vooruit blijven kijken en met de steun van 3FM het online gedeelte versterken. 3voor12 wil een bijdrage blijven leveren aan 3FM door nieuw talent en muziek te signaleren en gaat hierover nog in gesprek met de radiozender.

3FM kondigde eerder op woensdag de plannen voor het najaar aan. Zo nemen Rob Janssen en Wijnand Speelman de ochtendshow voor hun rekening, krijgen Frank van der Lende en Sander Hoogendoorn weer een programma en gaat Eddy Keur bij de zender aan de slag.

