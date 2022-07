Netflix maakt documentaire over het leven van oud-voetballer David Beckham

Netflix is begonnen met de opnames van een documentairereeks over oud-voetballer David Beckham. De streamingdienst meldt woensdag dat de documentaire gaat over hoe de 47-jarige Brit een van de bekendste sporters ter wereld werd.

Door: onze entertainmentredactie

In de documentaire komen naast Beckham zelf ook zijn familie, vrienden en andere belangrijke personen om hem heen aan het woord. Ook komen nooit eerder vertoonde privébeelden voorbij en wordt er teruggeblikt op zijn jeugd in Oost-Londen.

De docuserie wordt geregisseerd door acteur en regisseur Fisher Stevens. Wanneer de documentaire op Netflix komt, is niet bekendgemaakt.

Beckham begon zijn professionele voetbalcarrière bij Manchester United. Later speelde hij voor onder meer Real Madrid, AC Milan en Paris Saint-Germain. In 2013 stopte hij.

Na zijn voetbalcarrière is hij in de schijnwerpers gebleven; zo is hij nog regelmatig te zien in campagnes van grote modemerken en is hij met zijn vrouw Victoria Beckham en hun vier kinderen nog vaak in de media te vinden.

