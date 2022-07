NRC en De Limburger moeten berichtgeving over CDA'er Knops rectificeren

De kranten NRC en De Limburger moeten artikelen rectificeren waarin werd geschreven dat CDA-Kamerlid Raymond Knops voor tienduizenden euro's werd bevoordeeld bij het kopen van grond. Volgens de rechtbank in Amsterdam werd er onrechtmatig gehandeld door NRC Media en Mediahuis Limburg bij de berichtgeving.

In elke digitale versie van beide media over deze beschuldiging moeten NRC en De Limburger een link naar de uitspraak van de rechter plaatsen, voorzien van de tekst: "De rechter heeft geoordeeld dat de in dit artikel gepubliceerde beschuldiging van 'bevoordeling van tienduizenden euro's' onrechtmatig is ten opzichte van Knops." NRC Media en Mediahuis Limburg moeten bovendien de proceskosten en de nota van de advocaat van Knops betalen.