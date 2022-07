Celstraf ex-verslavingsgoeroe Keith Bakker valt veel lager uit in hoger beroep

Het gerechtshof in Amsterdam heeft Keith Bakker (61) woensdag in hoger beroep veroordeeld tot achttien maanden cel voor het verkrachten van een minderjarig meisje. Het OM eiste eind juni zes jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar de straf viel fors lager uit. Volgens het hof is dwang in de relatie niet bewezen.

Het hof zegt niet te hebben kunnen vaststellen dat er in de relatie tussen Bakker en het slachtoffer - met wie hij een verhouding had - een situatie was waarin het meisje werd gedwongen tot seksuele gemeenschap. Dat Bakker in de relatie "erg dominant" was en dat hij misbruik maakte van de kwetsbare situatie waarin het slachtoffer zich bevond, staat volgens het hof buiten kijf.

Bakker heeft het misbruik altijd ontkend. Hij zegt geen seksuele relatie met zijn kinderoppas te hebben gehad voordat zij achttien was.

De rechtbank veroordeelde Bakker vorig jaar nog tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar, waarop Bakker in hoger beroep ging. Bakker is direct vrijgelaten omdat hij de achttien maanden cel al in voorarrest heeft uitgezeten. Hij was zelf niet aanwezig in de rechtbank.

Voormalige kinderoppas deed in 2018 aangifte

De voormalige kinderoppas van Bakker deed in 2018 aangifte tegen Bakker. Ze beschuldigde hem van seksueel misbruik. Bakker werd wegens de verdenkingen een jaar later opgepakt. Het OM stelde dat de voormalige verslavingsgoeroe het slachtoffer vanaf haar zestiende heeft misbruikt. Dat gebeurde tussen 2016 tot 2018 in Hilversum, Amsterdam, Londen en Saint-Tropez.

Bakker werd vooral bekend van zijn tv-optredens in Van etter tot engel (2006) en Family Matters (2008 en 2009), waarin hij jongeren met hun problemen hielp. Ook was hij jarenlang te zien in Spuiten en Slikken. In 2004 opende Bakker de afkickkliniek Smith & Jones, waar hij in 2010 als directeur vertrok. In 2011 werd het faillissement van zijn holding Mountain Top uitgesproken.

De voormalige hulpverlener was zelf ooit verslaafd aan drank, seks en drugs en is al jarenlang verwikkeld geweest in verschillende rechtszaken rond seksueel misbruik. Bakker kwam eind 2010 in opspraak toen enkele vrouwelijke ex-cliënten hem beschuldigden van seksueel misbruik. In 2011 werd Bakker in hechtenis genomen en in 2012 kreeg hij vijf jaar cel opgelegd. Door het voorarrest kwam Bakker in 2014 al vrij.

