Het dagelijks leven van de leden van BTS is binnenkort te volgen op Disney+. De streamingdienst komt volgend jaar met een documentaireserie die gebaseerd is op de Koreaanse boyband en waarin de zeven leden worden gevolgd in hun dagelijks leven.

BTS maakte eerder dit jaar bekend voor onbepaalde tijd een pauze te nemen zodat de bandleden zich op hun soloprojecten konden focussen. In BTS Monuments: Beyond the Star is te zien hoe de artiesten zich klaarmaken voor het tweede deel van hun carrière.

De documentaire is onderdeel van een grotere samenwerking met muzieklabel Hybe, dat ook een concertfilm, realityshow en twee nog onbekende titels zal produceren rondom de boyband.

In de realityserie In the Soop: Friendcation gaan onder meer BTS-bandlid V en Parasite-acteur Choi Woo-shik Choi samen met drie andere vrienden op reis.

In de concertfilm is het live optreden in Los Angeles van november 2021 te zien. Dat concert was de eerste keer in twee jaar tijd dat de band de fans weer persoonlijk ontmoette. Sindsdien is de band op tournee geweest en hebben de zangers een bezoek gebracht aan het Witte Huis om te praten over anti-Aziatisch racisme.