De eerste aflevering van het twintigste seizoen van kennisquiz De slimste mens trok maandagavond ruim 1,7 miljoen kijkers. Het kijkcijferaantal is daarmee nagenoeg gelijk aan de aftrap van het vorige zomerseizoen.

Omdat het de twintigste editie van het programma is, hebben presentator Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossem een aantal bijzondere kandidaten uitgenodigd.

Zo jureert komiek Philippe Geubels al jaren in de Vlaamse variant van De slimste mens. Presentatrice Anniko van Santen van Opsporing Verzocht won in 2009 De Slimste op RTL 4, de voorganger van De slimste mens.

De slimste mens was het best bekeken programma van de maandagavond. De rest van het erepodium werd bezet door het NOS Journaal (plek 2 met 1,6 miljoen kijkers) en het RTL Nieuws van 19.30 uur van RTL 4 (963.000 kijkers).

De eerste aflevering van de datingshow B&B Vol Liefde sluit met 679.000 kijkers de top tien met best bekeken programma's. De eerste zes afleveringen van het programma, waarin bed and breakfasteigenaren op zoek gaan naar de liefde, zijn sinds maandag ook via Videoland te bekijken.