Lex Gaarthuis stopt na deze week met het presenteren van zijn avondshow op Radio 10. De radio-dj vertelt op Instagram dat hij toe is aan "nieuwe dingen". Donderdagavond is het programma Laat Met Lex voor het laatst te horen.

Gaarthuis schrijft dat hij de laatste tijd merkt dat hij toe is "aan nieuwe dingen op radio- en mediagebied in de breedste zin van het woord". Wat hij nu van plan is met zijn carrière, is nog niet duidelijk. "Daarover vertel ik je zo snel mogelijk meer", verzekert hij zijn volgers.

Gaarthuis maakte het programma Laat Met Lex, dat van maandag tot en met donderdag tussen 21.00 uur en 0.00 uur wordt uitgezonden, bijna vier jaar lang. Voordat de radio-dj met het avondprogramma begon, presenteerde hij een ochtendshow op Radio 10.

Eerst maakte Gaarthuis het programma met zijn sidekick Lex Landeweerd, die vanwege bezuinigingen rondom het coronavirus twee jaar geleden al weg moest bij Radio 10.

In 2020 raakte Gaarthuis in opspraak door een carnavalslied over het coronavirus waarbij hij Chinezen beledigde. Er werd aangifte gedaan tegen de radio-dj naar aanleiding van het lied, maar volgens het Openbaar Ministerie was er geen grond om hem te vervolgen.