Het Beste Antwoord met Winston Gerschtanowitz heeft zondagavond 272.000 kijkers getrokken. De nieuwe SBS6-quiz viel daarmee buiten de lijst van 25 best bekeken programma's van de dag, blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In Het Beste Antwoord stelt Gerschtanowitz vragen als: 'Hoeveel tegendoelpunten kreeg Edwin van der Sar in totaal tijdens alle wedstrijden die hij voor het Nederlands elftal speelde?' De winnaar is degene die het dichtst bij het juiste antwoord in de buurt zit. In de finale is 25.000 euro te winnen.

De top 25 van best bekeken programma's wordt gedomineerd door sport. Veel van de programma's hebben te maken met het EK vrouwenvoetbal, de Tour de France en de Formule 1.

Slechts twee programma's wisten zondagavond boven de miljoen kijkers uit te komen. Floortje naar het einde van de wereld, gepresenteerd door Floortje Dessing, trok 1,3 miljoen kijkers. Het NOS Journaal van 20.00 uur staat met bijna 1,9 miljoen kijkers op de eerste plaats.