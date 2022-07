De eerste wedstrijd van de Oranjevrouwen op het EK voetbal in het Verenigd Koninkrijk is zaterdagavond gezien door bijna twee miljoen mensen. Dat blijkt zondag uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Nederland speelde met 1-1 gelijk tegen Zweden.

Met 1,9 miljoen kijkers was de voetbalwedstrijd het best bekeken programma van de dag. In de top tien domineerden sport- en actualiteitenprogramma's.

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok anderhalf miljoen kijkers en staat daarmee op de tweede plek. De Avondetappe completeert de top drie met een miljoen kijkers.