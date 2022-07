Online gokbedrijven mogen vanaf volgend jaar nog minder reclame maken. Zogeheten ongerichte reclame van deze sector wordt in 2023 verboden en vanaf 2025 is ook sponsoring, zoals op sportshirts, niet meer toegestaan. Dit meldt minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming.

Het wetsvoorstel waarmee reclame van de online goksector wordt beperkt, wordt in fases ingevoerd. Vorige maand werd al besloten dat rolmodellen niet langer in reclame-uitingen over gokken te zien mogen zijn. Oud-voetballers Wesley Sneijder en Andy van der Meijde (foto) waren hier eerder regelmatig in te zien.

Vanaf 2023 mag ongerichte reclame ook niet meer. Het gaat daarbij om reclame waar mensen niet actief naar hebben gezocht door bijvoorbeeld via een zoekmachine op goksites te zoeken. Vanaf 2024 mogen online gokbedrijven niet langer programma's en evenementen sponsoren. Vanaf 2025 volgt een verbod op sponsoring van sportlocaties en shirts. Sportclubs die momenteel worden gesponsord door online gokbedrijven hebben dus nog 2,5 jaar de tijd om andere sponsoren te vinden.

"Reclame is een middel om mensen naar het legale aanbod te leiden, maar het belang van verslavingspreventie weegt zwaarder. Hiermee wil ik met name kwetsbare groepen zoals jongeren beschermen", zegt Weerwind.

Sinds 1 oktober 2021 is de markt voor onlinekansspelen gelegaliseerd. Daarmee werd het ook mogelijk voor kansspelplatforms om reclame te maken. De "stortvloed" aan reclames leidde tot grote irritatie bij de Tweede Kamer, waar een totaalverbod werd geëist. Met het wetsvoorstel komt Weerwind tegemoet aan deze wens.