Het Commissariaat voor de Media (CvdM) start een breed onderzoek naar processen bij de NPO en landelijke publieke omroepen die belangenverstrengeling moeten voorkomen.

Dat heeft de toezichthouder donderdag bekendgemaakt. "Signalen in de afgelopen periode" vormen de aanleiding voor het onderzoek.

Het onderzoek richt zich volgens het CvdM op de processen die belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling moeten voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonlijke en werkrelaties tussen beleidsbepalende functionarissen van de NPO en personen in relevante functies buiten de publieke omroep.

Mogelijk worden ook de uitkomsten van het onderzoek van de Auditdienst Rijk er door de toezichthouder bij betrokken. De onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid stelde recent een onderzoek in naar de gang van zaken rond een melding van een klokkenluider bij de NPO.



De klokkenluider maakte melding over constructies waarbij het salarisplafond in de publieke omroep zou worden ontweken. Zo bleek onder meer dat toenmalig NPO-baas Shula Rijxman goed bevriend was met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.



Donderdag werd bekend dat Rijxman een privévakantie met toenmalig staatssecretaris Sander Dekker (Media) in 2017 niet had gemeld bij haar werkgever,