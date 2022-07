Buitenlandse streamingdiensten op de Nederlandse markt moeten een vast deel van hun omzet gaan uittrekken voor het maken van Nederlandse films en series. Na het zomerreces stuurt staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) daarover een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Uslu heeft dat woensdag gezegd tijdens het mediadebat in de Tweede Kamer. In het coalitieakkoord stond al dat het kabinet de investeringsplicht voor platforms als Netflix, Disney+, Amazon Prime, Viaplay en HBO Max wil invoeren. Zo wordt de Nederlandse markt gestimuleerd.



Daarmee volgt het kabinet de plannen van de vorige cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Die kondigde ze in 2019 al aan. In haar voorstel stond dat aanbieders die alleen verdienen aan audiovisuele content maar hier doorgaans niet in investeren, zoals bioscopen, verplicht worden om 3 procent van hun jaaromzet in Nederlandse producties te steken. Exploitanten die dit doorgaans wel doen - zoals streamingdiensten - krijgen een investeringsverplichting van 6 procent. Het is nog niet bekend welk percentage Uslu in gedachten heeft.



HBO MAX maakte maandag nog bekend voorlopig geen Nederlandse films en series te gaan maken.

De staatssecretaris zegt verder te hopen dat de samenwerking van publieke en private mediapartijen in het aanbieden van Nederlandse content meer vorm krijgt. De bewindsvrouw noemt daarbij specifiek streamingdienst NLZIET als voorbeeld. Daarin werken de publieke omroep NPO en mediabedrijven RTL en Talpa Network al samen.



Uslu gaat de NPO verzoeken "constructief mee te werken" aan de doorontwikkeling van NLziet. In welke richting dat is, is aan de deelnemers in NLZIET zelf. Een gratis variant van deze dienst, die nu 7,95 euro per maand kost, behoort tot de mogelijkheden. Verder wil ze dat ook in audio de krachten worden gebundeld. Zo ziet Uslu graag dat podcastplatform NPO Luister wordt opengesteld voor andere partijen.