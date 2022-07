De speciale reiseditie van Het Perfecte Plaatje, opgenomen in Argentinië, is gewonnen door Maurice Lede. De voormalige 3 Op Reis-presentator vertelt in gesprek met NU.nl dat hij achteraf niet altijd zijn beste werk inleverde bij de jury. Die foto's worden binnenkort alsnog tentoongesteld, zodat het publiek ze ook kan zien.

De foto's van Lede krijgen een plek in Museum Hilversum. De winnaar mag daar exposeren met werk gemaakt voor het programma, waarbij hij ook foto's mag uitkiezen die uiteindelijk niet zijn ingeleverd bij de jury. "Dan heb je bijvoorbeeld onder tijdsdruk gekozen voor foto A, maar nu ik B zie denk ik: die is eigenlijk veel mooier", vertelt Lede.

"Het is tof dat je die straks groot terug kan zien en het verhaal erbij kan vertellen. Dat uitkiezen wordt nog een heel proces, maar wellicht ontdek ik zo een rode draad en mijn eigen stijl."

De presentator legt uit dat hij nog behoorlijk zoekende is naar zijn fotografiestijl. "Documentairefotografie vind ik heel tof, ik vind het leuk om met mensen op pad te gaan."

"Wat ik erg leuk vind, is om een setting te creëren die voorkomt uit een bedacht concept en die je helemaal kunt voorbereiden. Zodat je alleen nog op de knop hoeft te drukken. Ik hoop dat ik met mijn foto's een verhaal vertel, dat mensen me als fotograaf zien als een verhalenverteller."

'Ik deed alles fout'

Lede weet sinds een maand dat hij zich de winnaar van Het Perfecte Plaatje mag noemen. De slotopdracht werd al een poos geleden opgenomen in Argentinië. Pas in de studio in Nederland kregen de presentator en medefinalist Jochem van Gelder een paar weken geleden te horen wiens werk door de jury als beste is beoordeeld. Zanger Thomas Berge viel al eerder in de uitzending af.

Een deelname aan de fotografieshow van RTL stond al lang op het wensenlijstje van Lede. Fotografie was iets waar hij interesse in had, maar van de hoed en de rand wist hij niet. "Ik ben de afgelopen jaren op superveel mooie plekken geweest, die ik ook graag wilde vastleggen. Dus op een gegeven moment kocht ik een camera, draaide aan wat knopjes en daar kwam dan een foto uit. Nu weet ik: ik deed alles fout, haha."

Voorafgaand aan de opnames kregen Lede en zijn medekandidaten (naast Van Gelder en Berge ook onder meer Daphne Bunskoek, Tim den Besten en Roxanne Kwant) een paar cursusdagen. Daarin werden hen de fijne kneepjes van het fotograferen uitgelegd. Lede: "Toen pas leerde ik over sluitertijd, licht en nabewerking en begon ik de theorie echt te begrijpen."

Lede schatte zijn eigen winkansen niet enorm hoog in. "Maar ik ben eigenlijk bloedfanatiek. Ik probeerde vooral te genieten, maar soms merkte ik toch dat dat strebertje in mij weer even omhoogkwam. Dan moest ik echt even op de rem trappen."

Jochem van Gelder op de fiets, gefotografeerd door Lede. Jochem van Gelder op de fiets, gefotografeerd door Lede. Foto: RTL

Een enorme fotografiebubbel

In tegenstelling tot eerdere seizoenen werd Het Perfecte Plaatje dit keer binnen een paar weken opgenomen. Normaal duren de opnames maanden, vinden ze plaats in Nederland en zijn de kandidaten niet fulltime met het programma bezig. "Je zat er nu zó in", zegt Lede over deze speciale editie.

"We zaten in een enorme fotografiebubbel, met allemaal leuke mensen die het maximale eruit wilden halen. Echt een once in a lifetime-ervaring. Ik denk dat ik dit leuker vind dan wanneer je de opdrachten verspreid over een jaar moet doen. De jury zei dat het daarom voor ons een stuk moeilijker was, dus ik ben trots op wat we in korte tijd hebben bereikt."

Op welke foto is Lede het trotst? "Heel eerlijk: ik zou best veel foto's willen inlijsten, haha. De foto's van de finaleopdracht vond ik erg mooi, omdat ik daar ook veel bij voel. En de foto met Jochem is heel leuk geworden. Het was zo hilarisch, hij in dat strakke zwarte pakje die moest blijven fietsen terwijl de muggen hem lekprikten en ik hem bijna in de fik stak. We hebben zo hard gelachen en dan komt er ook nog zo'n foto uit."

Lede hangt de camera voorlopig in elk geval nog niet aan de wilgen. "Ik ben net terug van een paar dagen Noord-Frankrijk op de motor, en de camera ging mee. Ik maak nu echt veel mooiere foto's", vindt de presentator.

"Je weet beter welk moment van de dag de mooiste foto's opleveren en hoe je naar het licht kijkt, bijvoorbeeld. Ik merk ook dat ik het leuk vind om aan mijn omgeving en volgers te laten zien hoe ik naar de wereld kijk. Fotografie heeft me gegrepen en ik wil het verder ontdekken. Ik ben echt een hobbyfotograaf geworden."