De natuurquiz Waku Waku keert in oktober terug op de Nederlandse televisie. Dat heeft KRO-NCRV woensdag bekendgemaakt. Vertrouwde elementen, zoals bekende Nederlands die voor een goed doel spelen en de pluchen aapjes, keren terug. De presentatie zal nu in handen zijn van Sosha Duysker.

Producent Concept Street liet afgelopen jaar al weten dat er werd gedacht aan een doorstart van de populaire NPO-quiz. Waku Waku was een Japans programma dat eind jaren tachtig door de KRO naar Nederland werd gehaald. Tot 2001 maakte de KRO veertien seizoenen van de show, waar vrijwel wekelijks 2 miljoen mensen naar keken.

De presentatie was in handen van Rob Fruithof. De voormalige NPO-coryfee liet recent weten geen interesse meer te hebben in het presenteren van Waku Waku; hij richt zich tegenwoordig op een carrière als acteur. Later namen Sybrand Niessen en Paula Udondek kort het stokje nog over, maar met minder succes.

De eerste editie van Waku Waku nieuwe stijl is op 17 oktober op NPO Zapp te zien.