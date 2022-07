Het team van RTL Boulevard heeft besloten de hele uitzending van vanavond te wijden aan Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever werd vandaag een jaar geleden neergeschoten nadat hij de studio van het programma verliet. De redactie schrijft nog iedere dag aan hem te denken.

"We missen hem intens, maar onze gedachten gaan vandaag vooral uit naar Peters geliefden, zijn gezin, partner, kleinkinderen en alle nabestaanden die altijd op hem konden bouwen", aldus de redactie in een verklaring op de eigen website.

In de aflevering van vanavond blikt het programma terug op het afgelopen jaar en spreekt met de kinderen van De Vries, Kelly en Royce.

De Boulevard-redactie: "We willen opnieuw de beste show neerzetten. Laten zien wat Peter het afgelopen jaar heeft bereikt en teweeg heeft gebracht, en ook in de toekomst nog gaat bereiken. Want zijn legacy wordt voortgezet. En als wij daar als RTL Boulevard ook maar een klein beetje aan bij kunnen dragen, op wat voor manier dan ook, dan doen wij dat. Voor Peter. Onze Peter."

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam, na het deelnemen aan de uitzending van Boulevard. Negen dagen later, op 15 juli, overleed hij aan zijn verwondingen. Tegen de vermeende uitvoerders van de moord werden vorige maand levenslange gevangenisstraffen geëist. De vermoedelijke schutter Delano G. en chauffeur en 'spotter' Kamil E. horen op 14 juli de uitspraak in die strafzaak.

Gisteren werden twee mannen opgepakt die er van worden verdacht De Vries te hebben gefilmd, kort na de schietpartij.