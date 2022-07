De Nederlandse omroepen vinden dat er nieuwe criteria moeten komen waar aspirant-omroepen aan moeten voldoen voordat ze worden toegelaten tot het omroepbestel. Dat laat Arjan Lock, de voorzitter van het College van Omroepen, dinsdag weten in reactie op het pittige rapport van het Commissariaat voor de Media.

In dat rapport constateert de waakhond dat het omroepbestel moet veranderen om toekomstbestendig te worden. Het College van Omroepen gaat hierover in gesprek met de onafhankelijke onderzoekscommissie die staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) dinsdag heeft aangekondigd. Het is niet duidelijk wanneer deze commissie exact wordt aangesteld.

"De omroepen zijn volop in gesprek om na te denken over de toekomst van het publieke bestel", aldus Lock. "Het uitgangspunt is dat we een publieke omroep willen zijn die over de volle breedte in verbinding staat met de samenleving. Dat dit altijd beter kan en dat we daarbij moeten aansluiten bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, staat vast."

De omroepen beloven het gesprek met de onafhankelijke onderzoekscommissie "open en constructief in te gaan vanuit de overtuiging dat het unieke pluriforme bestel van waarde is".

Het College van Omroepen stelt verder dat "in de oplossingsrichtingen" die de mediawaakhond noemt, "afslagen worden gemaakt die haaks staan op wat de maatschappij van ons vraagt en wat het meest bijdraagt aan de verbinding met de samenleving, de creativiteit van onze makers en de impact van de content". Een nadere toelichting op deze uitspraak kon Lock dinsdagmiddag niet geven.

Ook Raad voor Cultuur deelt conclusie

Ook de Raad voor Cultuur deelt de conclusie van het Commissariaat voor de Media dat het omroepbestel in zijn huidige vorm op termijn niet houdbaar is.

"De reflectie van het Commissariaat reikt bruikbare bouwstenen aan voor de verdere ontwikkeling van het omroepbeleid", aldus Kristel Baele, voorzitter van het adviesorgaan van het kabinet.

"Die kunnen naar de mening van de raad goed worden betrokken bij de opdracht aan het onafhankelijke adviescollege over omroepcriteria, dat onlangs door staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media is aangekondigd."