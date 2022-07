Rob Kemps neemt in elk geval komend seizoen de presentatie over van Ik hou van Holland, meldt Talpa dinsdag. De Mol, die alle vorige afleveringen van de quiz leidde, heeft besloten komend televisieseizoen alleen een nieuwe reeks te presenteren van Miljoenenjacht. Daarnaast werkt ze aan een nieuwe serie.

In goed overleg is besloten dat Kemps het komende seizoen de presentatie voor zijn rekening neemt. De Snollebollekes-zanger spreekt van het "vervangen van Messi". "Ik vind het daarom een enorme eer dat Linda het mij toevertrouwt en ik heb er megaveel zin in."

De nieuwe reeks van de spelshow, waarin BN'ers in teams vragen beantwoorden over de Nederlandse cultuur, start op 3 september. Leo Alkemade en Jeroen van Koningsbrugge zijn weer te zien als teamcaptains.

De Mol legde in januari haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer na onthullingen over het programma The voice of Holland. Haar toenmalige partner en The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De bandleider erkende dat hij eerder "relaties van seksuele aard" had met vrouwen die betrokken waren bij The Voice. De Mol besloot haar relatie met de muzikant te beëindigen. Ook kwam er een uitstel van het nieuwe seizoen van Miljoenenjacht, dat op 27 maart zou starten.

In maart van dit jaar werd bekend dat De Mol weer aan het werk was gegaan. Ze begon toen met de opnames van een nieuwe televisieserie voor SBS6, waarin De Mol de hoofdrol speelt. De nieuwe reeks van Miljoenenjacht start in september.