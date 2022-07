De hockeywedstrijden uit de Nederlandse Hoofdklasse zijn de komende jaren te zien op Viaplay. Het streamingplatform heeft de uitzendrechten binnengehaald. De interlands van Oranje blijven wel op Ziggo Sport en deels via de NOS te zien.

Viaplay begon in maart op de Nederlandse markt en heeft onder meer de uitzendrechten van de Formule 1 in handen. Alleen abonnees van Viaplay kunnen in Nederland live alle verrichtingen van wereldkampioen Max Verstappen volgen. Wel ervaren die abonnees problemen met de uitzendingen.

Naast de uitzendrechten van de Formule 1 kocht de Scandinavische streamingdienst ook die van onder meer de Engelse en Duitse voetbalcompetities en het darts. Het pakket wordt nu uitgebreid met alle wedstrijden uit de Hoofdklasse hockey voor mannen en vrouwen.

Voorzitter Tjeerd Boven van de Hockey Hoofdklasse cv (HHcv), het overkoepelende orgaan van clubs uit de hoogste afdeling, zegt dat de samenwerking met Viaplay past bij de "doelstelling om de kwaliteit van het tophockey in Nederland continu te verbeteren".

De NOS blijft samenvattingen van de hockeywedstrijden en sommige duels live uitzenden. Hiervoor hebben Viaplay, de KNHB en HHcv een aparte overeenkomst gesloten.