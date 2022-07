Renze Klamer is zijn latenighttalkshow Renze op RTL 4 maandag begonnen met 682.000 kijkers. Daarmee staat het programma op de dertiende plaats van de kijkcijferranglijst.

Klamer is de komende vier weken doordeweeks in de late avond met zijn talkshow op RTL 4 te zien. In het afgelopen voorjaar tekende de presentator een contract voor twee jaar bij de commerciële zender.

"Het gaat nu om vier weken en ik zie het als: hallo, ik ben Renze, ik ben nieuw in dit huis en ik kom even kennismaken. Ik heb allemaal leuke ideeën en ga vier weken onderhoudende, mooie en hopelijk verrassende tv maken", vertelde hij aan NU.nl.

Het best bekeken programma van de maandag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met bijna 1,8 miljoen kijkers. Kopen Zonder Kijken op RTL 4 was wederom populair en staat met ruim 1,1 miljoen kijkers op de tweede plaats.