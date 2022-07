Tineke de Nooij is vanaf volgende maand iedere zaterdag- en zondagavond met een eigen programma op Radio Veronica te horen. Vanaf 13 augustus is het 81-jarige radio-icoon van 23.00 tot 0.00 uur te horen.

Dat heeft Radio Veronica-eigenaar Talpa Network maandag bekendgemaakt. Eerder was nog sprake van dat De Nooij alleen zendtijd zou krijgen op het digitale themakanaal Vintage Veronica.

De Nooij gaf vorige week tijdens een speciale thema-uitzending op Veronica aan graag weer radio te willen maken. De presentatrice was eerder dit jaar nog met pensioen gegaan, maar wilde niet thuis zitten.

Veronica-zendermanager Rob Stenders bood De Nooij daarop direct zendtijd aan. "Wie Radio Veronica zegt, zegt Tineke. Vanaf het schip tot aan Hilversum, Tineke was erbij en is een radiovrouw in hart en nieren. Als zij aangeeft dat ze weer radio wil maken, wie zijn wij dan om daar geen gehoor aan te geven."



De Nooij nam eind januari na zestig jaar afscheid van de radio toen ze haar Omroep MAX-programma TinekeShow voor het laatst presenteerde op NPO Radio 5.



Met een programma op Veronica keert De Nooij terug bij haar roots. Ze was in 1960 betrokken bij de oprichting van Radio Veronica en werd er de eerste vrouwelijke dj van Nederland.



De doordeweekse uren tussen 23.00 en 0.00 uur op Radio Veronica worden gevuld door Johan Derksen, werd dinsdag bekend.