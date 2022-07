De Top 40 blijft zeker nog een aantal jaar bij Qmusic te horen. De radiozender en de Stichting Nederlandse Top 40 hebben hun samenwerking verlengd "tot richting het einde van dit decennium".

Voorzitter Erik de Zwart van de Stichting Nederlandse Top 40 laat weten dat de samenwerking met Qmusic goed verloopt. "We waren allemaal gediend van een oplossing voor de langere termijn. Qmusic is zeker bij de jongere doelgroep marktleider. Het is belangrijk dat de belangrijkste Nederlandse hitparade bij de marktleider zit."



Volgens algemeen directeur Robert Bernink van Qmusic bereikt de hitlijst wekelijks een miljoen luisteraars. "Als je aan mensen vraagt naar wat voor muziek ze luisteren, is een veelgehoord antwoord 'Top 40-muziek'. Daarmee is het een genre op zich geworden en een synoniem voor hitmuziek."



De Nederlandse Top 40 is sinds 2019 te horen bij Qmusic en daarvoor van 1993 tot 2018 bij Radio 538. Toen de overstap naar Qmusic een feit was, stopte Radio 538 met het uitzenden van de hitlijst. De Stichting Nederlandse Top 40 spande vervolgens een kort geding aan omdat ze vond dat Radio 538 zich aan het contract moest houden en won deze. Radio 538 moest de Top 40 tot januari 2019 blijven uitzenden.



Domien Verschuuren presenteert iedere vrijdag de lijst op Qmusic.