Er komen voorlopig geen Nederlandse series of films op HBO Max, meldt Variety maandag. Eerst was er wel sprake van dat er ook Nederlandstalige content op de streamingdienst zou komen, maar door dit plan is een streep gehaald.

HBO Max werkt momenteel aan een nieuwe strategie, waarbij het platform gecombineerd wordt met streamingdienst discovery+. Daarbij worden bestaande plannen in Centraal-Europa en Scandinavië herzien, waaronder de originele programmering voor onder andere de Nederlandse versie van HBO Max.

Verder is de "betrokkenheid in de Nederlandse markt" niet veranderd, beklemtoont HBO Max. Met het schrappen van de Europese originals is een besparing van 3 miljard dollar (zo'n 2,87 miljard euro) gemoeid.

Momenteel wordt bekeken of titels die in productie zijn beschikbaar komen op HBO Max, of dat er een andere plek voor wordt gevonden.

Het is dus nog niet bekend of FBoy Island, dat binnenkort van start zou gaan, een plek krijgt op HBO Max. De datingshow zou een Nederlandse versie worden van het Amerikaanse programma waarin drie vrouwen worden gevolgd die voor de liefde naar een tropisch eiland afreizen. Op het eiland zijn zestien mannen, van wie er acht daadwerkelijk op zoek zijn naar liefde.