De NPO besluit deze week definitief of omroep Ongehoord Nederland (ON!) een financiële sanctie krijgt opgelegd voor het stelselmatig schenden van de journalistieke code van de publieke omroep in het programma Ongehoord Nieuws. ON! kreeg tot en met vorige week de tijd een overtuigende "zienswijze" in te dienen om nog onder de sanctie uit te komen. Dit is de stand van zaken.

De NPO wil ON! straffen met een financiële sanctie na conclusies in een kritisch rapport dat de Ombudsman begin juni presenteerde. Hierin stond dat de omroep de journalistieke code van de NPO heeft geschonden in Ongehoord Nieuws en gasten in dat middagprogramma op tv zonder weerwoord ongefundeerde uitspraken liet doen.



"Wanneer een omroep de in de code vastgelegde journalistieke standaard schendt, raakt dit de integriteit van het gehele bestel", aldus de NPO.

Na bestudering van het rapport van de Ombudsman liet de NPO weten een financiële sanctie op te willen leggen: op grond van de Mediawet kan het budget van de omroep met maximaal 15 procent worden verlaagd. Het totale omroepbudget van ON! is 3,7 miljoen euro. Een financiële sanctie van 15 procent zou dus zo'n half miljoen euro zijn.

De aspirant-omroep kon nog wel onder een sanctie uitkomen als ze haar werkwijze aanpast. Daarvoor moest ON! "een zienswijze" presenteren aan de raad van bestuur. Directeur en oprichter Arnold Karskens vroeg daarvoor uitstel aan bij de NPO en kreeg deze ook. De deadline verstreek vorige week.

"Als de zienswijze heel overtuigend is, kan het zijn dat de raad van bestuur besluit om geen sanctie of bijvoorbeeld slechts een sanctie van 1 procent op te leggen. Alle opties liggen nog open", meldde een woordvoerder van de NPO.

Kamer bezorgd over 'onweersproken' uitzenden omvolkingstheorie

De ombudsman van de NPO ontving eind februari klachten over de eerste tv-uitzending van Ongehoord Nieuws. De omroep was toen net begonnen in het publieke omroepbestel. De klachten gingen vooral over onjuiste inhoud en desinformatie. Er kwamen naarmate de tijd vorderde meer klachten bij.

Na een uitzending van Ongehoord Nieuws op 10 mei liet ook de Tweede Kamer van zich horen. Een meerderheid zei bezorgd te zijn omdat de omroep in die uitzending "onweersproken" een extreemrechtse omvolkingstheorie uitzond. Het betrof een interview met de Belgische politicus Filip Dewinter.

De omvolkingstheorie houdt grofweg in dat politieke elites bewust massa-immigratie bevorderen om de oorspronkelijke, witte bevolking van westerse landen te verdrijven. Het leidde tot Kamervragen aan staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media).



Omroepbaas Karskens liet direct na het verschijnen van het rapport van de Ombudsman weten zich niet in de conclusies te kunnen vinden. Hij reageerde ook verbolgen op de mogelijke maatregel van de NPO. Hij noemde het voornemen "een frontale aanval op de persvrijheid in Nederland".