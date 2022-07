De publieke omroep besteedt maandagavond aandacht aan schrijver, dichter en columnist Remco Campert, die op 92-jarige leeftijd is overleden. Daarvoor wordt op NPO1 en NPO2 in de late avond de programmering gewijzigd.

Op NPO1 is na het late NOS Journaal om 23.45 uur een oude aflevering van Opium te zien, waarin Cornald Maas in gesprek gaat met de schrijver. Dat programma komt in de plaats van de herhaling van De Avondetappe. Die volgt nu om 00.30 uur.



Op NPO2 is om 23.10 2DOC: Verloop van Jaren - Dichter bij Remco Campert te zien, uit 2016. De VPRO maakte een portret van Campert "over weemoed, vergankelijkheid en de naderende dood en de poëzie als levenselixer". Op dat tijdstip stond een aflevering van De Kist geprogrammeerd.



Ook talkshow Op1 (NPO1) besteedt maandagavond aandacht aan het overlijden van Campert. Hoe daar invulling aan wordt gegeven, is nog niet bekend, laat een woordvoerder van BNNVARA weten.