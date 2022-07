Humberto Tan trapt Zomergasten af: deze bekende Nederlanders volgen

Humberto Tan is vanavond de eerste gast in het interviewprogramma Zomergasten. Ook Raven van Dorst en journalist Derk Sauer zullen worden geïnterviewd door Janine Abbring.

Abbring presenteert Zomergasten voor het zesde seizoen op rij. Zij zal wederom met een aantal prominente gasten in gesprek gaan over hun ideale televisieavond.

Abbring maakte in 2017 haar debuut als presentator van het interviewprogramma van de VPRO. Ze is na Peter van Ingen, die het programma acht seizoenen lang leidde van 1988 tot 1995, de langstzittende Zomergasten-presentator.

Humberto Tan - 24 juli

Presentator, schrijver en fotograaf Humberto Tan is de eerste gast die door Abbring wordt ontvangen en wordt gevraagd naar zijn ideale televisieavond. De televisiemaker wisselt de late-avondtalkshow van RTL 4 af met Eva Jinek, Renze Klamer en Beau van Erven Dorens. Daarnaast maakt hij wekelijks een radioshow voor NPO Radio 1. Tan is ook voorzitter van de commissie-Mijnals, die de KNVB adviseert over inclusiviteit en racisme.

Sandra Phlippen - 31 juli

Sandra Phlippen is hoofdeconoom bij ABN AMRO en wordt gezien als een van de invloedrijkste economen van Nederland. In het verleden werkte ze als hoofdredacteur van het economische vakblad ESB en was ze chef economie en columnist bij het AD. Phlippen zit regelmatig bij talkshows om te praten over de Nederlandse economie.

Derk Sauer - 7 augustus

Derk Sauer is journalist en mediaondernemer en gaat in Zomergasten onder meer vertellen over zijn jaren in Rusland. De journalist keerde onlangs na 32 jaar in Rusland te hebben gewoond terug naar Nederland, omdat kranten en andere nieuwsmedia de woorden 'invasie' en 'oorlog' niet meer mogen gebruiken. Ook staan er in het land zware straffen en forse boetes op het verspreiden van wat de autoriteiten nepnieuws noemen.

Lieke Marsman - 14 augustus

Schrijver, filosoof en Dichter des Vaderlands Lieke Marsman is de vierde gast. Marsman geldt als een van de bekendste en meest gelauwerde dichters van haar generatie. De schrijfster debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud en bracht in 2017 haar eerste roman uit: Het tegenovergestelde van een mens. Onlangs kwam ze in het nieuws omdat ze vanwege een tumor haar arm en schouder moest laten amputeren.

Raven van Dorst - 21 augustus

Raven van Dorst is muzikant en presentator en staat centraal in de vijfde en laatste uitzending van Zomergasten. De televisiemaker was onlangs nog te zien met Boerderij Van Dorst en heeft eerder meegedaan aan Op zoek naar God en Ranking the Stars. Van Dorst treedt daarnaast op met de band Dool.

