Presentator Humberto Tan is dit jaar een van de gasten in het programma Zomergasten. Janine Abbring spreekt hem op 24 juli over zijn perfecte televisieavond.

Tan staat momenteel onder contract bij RTL, waar hij zijn eigen talkshow heeft.

Abbring presenteert voor het zesde seizoen op rij Zomergasten. Zij zal wederom in gesprek gaan met een aantal prominente gasten over hun ideale televisieavond.

Abbring maakte in 2017 haar debuut als presentator van het interviewprogramma van de VPRO. Ze is na Peter van Ingen, die het programma acht seizoenen lang leidde van 1988 tot 1995, de langstzittende Zomergasten-presentator.