Ongeveer 830.000 mensen keken donderdagavond naar de uitzending van RTL Boulevard met Danny de Munk. Daarin vertelde de 52-jarige acteur over de aangifte die er tegen hem ligt vanwege verkrachting.

De Munk zei onder meer dat hij geen seks heeft gehad met de vrouw, maar dat ze slechts hebben gezoend en elkaar hebben "opgehitst". Wel gaf de geëmotioneerde De Munk toe meermaals te zijn vreemdgegaan.

Onlangs werd bekend dat een vrouw aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen De Munk. Het vermeende slachtoffer zou zo'n vijftien jaar geleden nauw met hem hebben samengewerkt bij de musical Ciske de Rat. In april berichtte roddelvlogger Yvonne Coldeweijer over talloze meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Munk heeft altijd ontkend.

In het interview vertelde hij dat hij in zijn leven meermaals toegegeven heeft aan seksuele lusten. "Ik dacht niet met mijn hoofd. Als ik overspel heb gepleegd, was dat met wederzijdse instemming." Zijn advocaat Royce de Vries liet weten dat De Munk een tegenaangifte gaat doen.

De uitzending van RTL Boulevard staat op plek vijf van de lijst met de best bekeken programma's van donderdagavond.