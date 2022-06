John de Mol eist alsnog 27.500 euro van RoddelPraat-presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten vanwege berichtgeving over zijn familie. Dat heeft een woordvoerder van De Mol bevestigd.

In april van dit jaar eiste De Mol al een rectificatie van RoddelPraat, omdat Roos en Schouten in het programma uitspraken hadden gedaan over De Mols familie. In een van de uitzendingen zeiden ze "bewijs" te hebben dat de familie De Mol 5.000 euro zou hebben betaald aan getuigen in de mishandelingszaak die Shima Kaes tegen haar ex Johnny de Mol heeft aangespannen. Dat is volgens John de Mol niet waar.

Schouten en Roos hebben vervolgens het verhaal uit de bewuste uitzending gehaald en het artikel van hun website verwijderd. Maar daarnaast eiste De Mol dat de heren 10.000 euro zouden geven aan Stichting Het Vergeten Kind. Maar dat hebben Roos en Schouten niet gedaan.

Volgens Peter Plasman, de advocaat van De Mol, hebben "de heren opzettelijk leugens over cliënt gedebiteerd. Zij hebben deze op halfslachtige wijze teruggetrokken en willen de schadevergoeding niet betalen". Ook wil De Mol "het verdienmodel van de heren onaantrekkelijk maken".