In de uitzending van Tussen Kunst en Kitsch van 15 juni is een schilderij getoond dat op een paneel van asbest is geschilderd. De man die het schilderij naar het tv-programma meenam, wist niet dat het asbest bevatte, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) donderdag.

Na contact met de inspectie heeft de redactie van Tussen Kunst en Kitsch het item uit de herhaling van zaterdag gehaald. "Handel en gebruik van voorwerpen met asbest, waaronder kunstobjecten, is vanwege de gezondheidsrisico's niet toegestaan", verklaart de ILT.



"Het (de)monteren, transporteren, tentoonstellen en onderzoeken van een beschilderd asbestpaneel kan voor verspreiding van asbestvezels zorgen. Als er losse deeltjes vrijkomen, brengt dit bij het inademen risico's met zich mee", vervolgt de inspectie.

Tussen Kunst en Kitsch, gepresenteerd door Frits Sissing, heeft maatregelen getroffen. Bezoekers aan het programma worden voortaan geïnformeerd om risico's in de toekomst te beperken.