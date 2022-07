Met zijn latenighttalkshow Renze begint Renze Klamer vanavond bij RTL aan een nieuw avontuur. Hoe de show eruit gaat zien, moet het publiek zelf maar gaan ervaren, zegt hij tegen NU.nl. "Maar liever een keer op je bek gaan en daar lessen uit trekken, dan alleen maar kiezen voor veilig."

Bij RTL 4 is Renze Klamer de vierde presentator met een talkshow, naast Eva Jinek, Beau van Erven Dorens en Humberto Tan. Te veel talkshows zijn er niet, vindt Klamer. "Tenminste, geen talkshows waar mensen op basis van hun expertise te gast zijn. Als je het zo bekijkt heb je ’s avonds maar twee talkshows: die op RTL 4 en Op1. Vandaag Inside is wel een talkshow, maar met vaste gasten. Er zal daar nooit een minister aanschuiven. Lubach is satire met een steengoed onderzoeksteam, maar geen talkshow."

Meerdere presentatoren en tv-gezichten gingen hem voor met een overstap van de NPO naar RTL. Een garantie voor succes is het niet, weet bijvoorbeeld Twan Huijs wiens latenighttalkshow flopte. Klamer wil dat nuanceren. "Twan ging iets doen wat hij bij de publieke omroep nog niet had gedaan en een talkshow maken is een heel ander verhaal. Voor mij is de overstap daarom makkelijker."



Bij BNNVARA presenteerde Klamer Na het Nieuws, een dagelijkse talkshow na het NOS Journaal van 20.00 uur, op het digitale kanaal NPO1 Extra. Vervolgens kreeg hij een prominente plek met talkshow De Vooravond, samen met Fidan Ekiz.



Het is altijd zoeken naar de juiste tone-of-voice in zo'n talkshow, zegt de presentator. "Doorslaggevend in of iets goed wordt of niet is dat je het programma heel graag wil maken. Het heeft ook tijd nodig. Het gaat nu om vier weken en ik zie het als: hallo, ik ben Renze, ik ben nieuw in dit huis en ik kom even kennismaken. Ik heb allemaal leuke ideeën en ga vier weken onderhoudende, mooie en hopelijk verrassende tv maken."

'Bij mij gaat het ook om de mix van inhoud en entertainment'

Hoe gaat Klamer dat doen? "Op papier ziet elke talkshow er hetzelfde uit, maar als presentator kun je wel de onderwerpen agenderen. Dat heb ik bij De Vooravond ook gedaan door als eerste een Nederlandse Oeigoer aan tafel te hebben. Dat vind ik zelf een heel belangrijke kwestie. Je kunt ook zelf nieuws maken, het hoeft niet altijd die dag in de krant te staan. Je hebt een podium en daar kun je impact mee maken."



Daarnaast heeft de presentator "genoeg" actuele maatschappelijke onderwerpen om uit te kiezen. Hij noemt zelf het personeels- en woningtekort of de vergrijzing als belangrijke thema's. "Maar ook bij mij gaat het om de mix van inhoud en entertainment."



Nieuw voor Klamer zijn vanaf vanavond de reclameblokken die zijn talkshow onderbreken. "Dat is natuurlijk even wennen. Als kijker is dat wel eens vervelend. Anderzijds is het een mooi systeem: bedrijven betalen zodat wij programma's kunnen maken, in plaats van dat het van ons belastinggeld gebeurt."



Het voordeel bij RTL is wel dat hij langer kan doorgaan als het onderwerp zich er voor leent. "Soms is er een gesprek waarvan je weet dat er zo veel in zit en dan zie je op de klok dat je nog maar een minuut hebt. Nu heb ik daar iets meer ruimte voor en is er de mogelijkheid twintig minuten langer door te gaan."

'Ik zal niet zo snel zelf meer gaan zingen'

De muzikale Klamer weet nog niet of hij zelf op dat gebied iets gaat doen in zijn talkshow. "Er komt zeker veel muziek in het programma. Ik zal niet zo snel zelf meer gaan zingen, denk ik. Het was slechts een klein onderdeel van De Vooravond, maar uiteindelijk hadden mensen het vaak alleen maar daar over. Ik begrijp wel dat mensen de ophef du jour zoeken."

"Toch ben ik er wel voor om dingen te proberen. Liever een keer op je bek gaan en daar lessen uit trekken, dan alleen maar kiezen voor veilig. Ik hoop wel dat je op een aantal elementen na vier weken kunt zeggen dat het typisch Renze is."