Renze Klamer laat na de abrupte beëindiging van zijn talkshow De Vooravond de publieke omroep achter zich en begint maandag met zijn late night talkshow Renze op RTL 4. "Peter van der Vorst heb ik meteen aan de lijn. Dat is veel prettiger dan zo'n omslachtig politiek systeem", vertelt de presentator in een gesprek met NU.nl.

Het is opvallend dat programmamakers zomaar aan de kant worden geschoven, zonder dat ze er vooraf van op de hoogte worden gesteld. Het overkwam recent verschillende 3FM-dj's en bij Radio 538 Frank Dane en Coen en Sander. Vorig jaar staakte BNNVARA plotseling na slechts een seizoen de talkshow De Vooravond, die Klamer samen met Fidan Ekiz presenteerde op NPO1. Beiden waren vooraf niet op de hoogte gesteld.



"Of dat inherent is aan de mediawereld? Het is een feit dat er baasjes op kantoor zitten die meer macht hebben dan de mensen die uiteindelijk op radio en televisie te horen en zien zijn", zegt Klamer erover. "Soms is dat maar goed ook, anderzijds moet je je afvragen wat je als zender uitstraalt als je zo'n besluit neemt. Het is paniekvoetbal. Bij ons kwam er een nieuw probeersel voor terug - Khalid & Sophie - en niet een bewezen format. Je snijdt jezelf als zender in de vingers."



RTL 4, het vlaggenschip van zijn nieuwe werkgever, straalt meer vertrouwen uit, vindt hij. "De zender is de afgelopen jaren goed met zijn presentoren omgegaan. Dat komt ook door de constructie. "De publieke omroep is vrij ingewikkeld voor presentatoren. Iedereen weet dat de NPO-top, denk aan Frans Klein en Remko van Westerloo, een bepalende stem heeft in wie er op de buis komt, maar als presentator ben je niet bij de NPO in dienst, maar bij een omroep. Dat maakt dat je eigen directeur soms maar weinig over je te zeggen heeft. En als de NPO je niet meer wil, dan moet de omroep je maar aan het werk zien te houden."

'De luwte was lekker na dat debacle van vorig jaar'

De connectie met RTL noemt hij 'veel directer'. "Als programmadirecteur Peter van der Vorst vindt dat iets niet goed gaat, heb ik hem meteen aan de lijn. Dat is veel prettiger dan zo'n omslachtig politiek systeem."



Klamer tekende in maart een tweejarig contract bij RTL. De 33-jarige presentator is als start vanaf 4 juli een maand lang elke avond vanaf 22.00 uur te zien op RTL 4. Dat alles na een periode van relatieve stilte. "Meer in de luwte was wel even lekker na het gedoe van vorig jaar."



De presentator was op vakantie toen hij hoorde dat De Vooravond stopte. "Het was absurd om op een bootje op Curaçao te staan met een biertje in mijn hand en dat dan te horen. We hadden in onze laatste show van het seizoen nog gezegd dat we in augustus terug waren. Maar ik kon er op dat moment niets meer aan doen en heb laten weten dat ik er niet blij mee was. Inmiddels heb ik geaccepteerd dat ik er nooit achter kom hoe de hazen toen precies gelopen zijn. De show zou urgentie missen, wat natuurlijk een kulverklaring was."



Hij heeft geen zin om nog er nog verder energie in te steken. "Het besluit is genomen, het programma komt niet terug. Ik kijk er liever met plezier op terug, spreek Fidan nog regelmatig en we hebben gewoon een leuk programma gemaakt waar veel mensen naar keken."

'Je moet er niet vanuit gaan dat iedereen met jou bezig is'

Klamer benaderde Van der Vorst overigens zelf om eens te praten. "Als je ervan uitgaat dat iedereen met jou bezig is, dan is het einde zoek. Ik kende Peter een beetje en ik wist dat hij altijd naar Radio 1 luisterde waar ik veel voor heb gewerkt, dus heb ik hem zelf gevraagd of we een keer koffie konden drinken."



Daaruit ontstond uiteindelijk een contract voor twee jaar. Dat contract moest wel iets inhouden en niet "een probeerseltje" zijn. Vanaf november is Klamer ook in het weekend te zien met een late night talkshow, want RTL gaat in het nieuwe tv-seizoen over op zeven dagen per week een praatprogramma. Daarnaast gaat hij ook andere programma's bedenken en maken voor RTL.

Daarom voelt RTL als de juiste stap. "Ik had wel bij de publieke omroep kunnen blijven, maar dan zou ik nog steeds in hetzelfde NPO-wereldje verkeren. Ik had de behoefte om daar gedag tegen te zeggen."