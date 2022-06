Marlijn Weerdenburg gaat aan de slag als presentatrice bij AVROTROS. De actrice en zangeres gaat DNA Onbekend presenteren en is in augustus naast Frits Sissing te zien tijdens de live-uitzending van de Musical Awards, the Kick-off vanaf de Uitmarkt.

Weerdenburg presenteert al MolTalk bij AVROTROS, het programma waarin wordt nagepraat over de aflevering van Wie is de Mol? van die avond.

Volgens AVROTROS past de veelzijdigheid van Weerdenburg goed bij het diverse aanbod aan cultuurprogramma's van de publieke omroep. Weerdenburg zegt zich thuis te voelen bij de omroep, waarmee ze haar "liefde voor kunst, cultuur, verbinden en gelaagd entertainment" deelt.

DNA Onbekend keert in het voorjaar van 2023 weer terug op televisie. Kijkers met twijfels en onbeantwoorde vragen over familiebanden kunnen in het programma door middel van DNA-onderzoek antwoord krijgen op grote levensvragen.

Tot 2019 presenteerde Caroline Tensen DNA Onbekend. Dionne Stax nam het van haar over en hield het vol tot het najaar van 2021.